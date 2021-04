Pikante overstap in Formule 1: Red Bull haalt technisch directeur weg bij Mercedes

Hodgkinson was een belangrijke factor achter de grote successen die Mercedes de afgelopen jaren vierde. De renstal is al jarenlang toonaangevend op het gebied van motoren en Red Bull had de voorbije jaren moeite om de coureurs van Mercedes op snelheid bij te blijven.

Volgens Red Bull moet Hodgkinson gaan werken aan ,,toekomstige krachtbronnen waarmee Red Bull kan strijden om wereldkampioenschappen”. Red Bull maakt vanaf 2022 in eigen beheer gebruik van de motoren van Honda en wil zelf een krachtbron ontwikkelen voor na 2025, als de Formule 1 een nieuwe generatie duurzame hybride motoren introduceert.

De Japanse motorleverancier stopt na dit seizoen in de Formule 1, maar stelt zijn motoren en de technologische kennis nog drie jaar beschikbaar aan Red Bull. De Oostenrijkse renstal heeft speciaal voor het onderhoud en de ontwikkeling van de motoren een technische afdeling geopend op de fabriek in het Engelse Milton Keynes.

Hoge verwachtingen Red Bull

,,Ben voegt zich als winnaar en innovator bij dit project en hij is in staat om leiding te geven aan getalenteerde engineers”, aldus teambaas Christian Horner. ,,We willen elk aspect van de auto zelf bouwen en hebben zo zelf controle over het project. Het ultieme is dat we de volgende Formule 1-generatie beginnen met een eigen aandrijving.”

Mercedes werd de afgelopen zeven seizoenen wereldkampioen in de Formule 1; zes keer met Lewis Hamilton, één keer met Nico Rosberg. Red Bull was in 2013 voor het laatst de beste renstal ter wereld.

