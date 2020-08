Pirelli onderzoekt plofbanden: ‘Mogelijk lag er rommel op het circuit’

Achtereenvolgens Valtteri Bottas (Mercedes), Carlos Sainz (McLaren) en Lewis Hamilton (Mercedes) kregen in de laatste ronden een klapband. Bottas viel weg van de tweede plaats, die Max Verstappen vervolgens gretig inpikte. De Limburger ging in de laatste ronde nog vol op jacht naar Hamilton, die op drie wielen nog net als eerste de finishvlag passeerde.

,,Het ligt voor de hand om te denken dat de banden versleten waren, want dat zou niet vreemd zijn nadat de coureurs meer dan 38 ronden hadden gereden op dezelfde band. Toch zeg ik niet dat dit de oorzaak is”, zei Pirelli-baas Mario Isola op de website van de Formule 1. ,,Het kan ook zijn dat rommel op het circuit een rol heeft gespeeld. Er lagen bijvoorbeeld nog brokstukken van de kapotte voorvleugel van de auto van Kimi Räikkönen op de baan. We willen dat onderzoeken.”

Om een goede analyse te maken, zal Pirelli niet alleen de lekke banden onderzoeken, maar alle banden die in het slot van de race zijn gebruikt. ,,We hebben de mogelijkheid om analyses te doen in ons eigen lab op het circuit. Veel tijd hebben we niet, want komend weekeinde is al de tweede race op Silverstone, dus ik wil snel opheldering”, aldus Isola.

De baas van Pirelli had zelf al wel gezien dat de slijtage van de banden ongekend groot was. ,,Ik zag dat de band van Romain Grosjean, die lang wachtte met zijn eerste pitstop, tot de draad versleten was. En ook van andere banden kon ik zien dat ze compleet op waren. Het moge duidelijk zijn dat een versleten band minder goed beschermt en dat zelfs een klein brokstukje de band al kan beschadigen.”

Geen garantie

Ook de banden van Max Verstappen waren behoorlijk versleten tegen het einde van de race, vertelde teambaas Christian Horner van Red Bull. ,,We zagen dat er een diepe groeven in zijn banden zaten, dus toen Bottas lek reed, kozen we voor een late pitstop en nieuwe banden, zodat hij nog voor de snelste raceronde kon gaan. Er was absoluut geen garantie dat Max op zijn versleten rubber wel de finish had gehaald.”

Waarmee Horner de suggestie weersprak dat als Verstappen was doorgereden, hij Hamilton nog had ingehaald en de race had gewonnen. Verstappen had dat zelf ook al gezegd na de race. ,,Iedereen zegt dat als ik niet was gestopt, ik had gewonnen. Maar dat is ‘als’... voor hetzelfde geld had ik ook een lekke band kunnen krijgen.”

