Podcast | 'Als Ferrari-fan zou ik even onderduiken’

Samenvatting kwalificatie ‘Max de Banden­fluis­te­raar’ past zich aan: ‘De macht van Pirelli is veel te groot’

16 augustus Soft, medium, hard, blaren en bubbelend rubber. Het gaat deze weken in de Formule 1 meer dan ooit over de banden. Een belangrijk onderdeel van de auto. Misschien wel té belangrijk. ,,De rijders zijn de sport. Maar hun rol is helaas te klein’’, zegt bandenkenner Kees van de Grint.