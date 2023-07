Podcast Formule 1 | ‘Verstappen moet zich Wout Poels gevoeld hebben’

Een weekend met twee gezichten in Hongarije voor Verstappen . Zaterdag geen pole, maar uitgerekend Lewis Hamilton pakte die. Een dag later stond de Nederlander op plek één na de race. Het weekend in de Formule 1 wordt weer besproken in Pitstop, de F1 podcast met watcher Marijn Abbenhuijs en presentator Etienne Verhoeff. Verder bespreken ze kick points, boordradio’s bij Ferrari, Ricciardo’s return en de voorspellende gaven van Abbenhuijs.

De grootste verrassing dit weekend vond op zaterdag plaats. Niet de Red Bull van Verstappen met alle updates stond op pole, maar Lewis Hamilton. Verschil was 0,003 seconden. ,,Hamilton was heel erg blij aan het doen zaterdag na die kwalificatie. Die was over the moon en Verstappen ging met de seconde chagrijniger kijken tijdens de persconferentie”, vertelt Abbenhuijs vanuit Hongarije. ,,Max riep op een gegeven moment dat het niets met Mercedes te maken had dat ze op pole stonden, maar met de slechte afstelling van de Red Bull.”

Zondag was Max Verstappen bij de start in beeld en bij de finish. Meer hebben we de winnaar niet gezien in de race. ,,De conclusie is dat hij 33,7 seconden voor nummer twee Norris finisht en dat het achter Verstappen een spannende race was. Er waren wel momenten dat je Verstappen in beeld had verwacht, bijvoorbeeld na zijn pitstop in die hele snelle ronde.”

En Marijn dook in de wereld van de vloeren voor een Formule 1-wagen. Waarom doet Red Bull het zo goed en waarom is die wagen zo snel? Het geheim? Twee kickpoints. Hoe dat zit, hoor je in deze Pitstop podcast. Beluister hem nu via AD.nl, de AD app of jouw favoriete podcastplatform.

