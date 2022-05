Podcast | ‘Het is gruwelijk knap wat Max Verstappen doet in Miami’

,,Ik ben Jezus niet". De woorden kwamen zaterdag uit de mond van Max Verstappen na twee moeizame dagen in Miami. Hij leek er zelf van te schrikken. ,,Maak het me niet zo moeilijk als team wilde hij daarmee zeggen”, reageert Schouten. ,,Dat was eigenlijk het hele verhaal van het weekend. Een versnellingsbakprobleem, remmen in de fik. En ik het had het idee dat er nog wel meer misging. Verstappen trad er niet over in detail. Met een trainingsdag minder wint hij toch de race en stelt hij orde op zaken. Het is goed genoeg. Maar voor Max Verstappen kan het nooit goed genoeg zijn. Ik snap die kritische houding wel.”