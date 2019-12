Podcast | 'Laten we realistisch zijn: RedBull heeft in 2019 drie ritjes gewonnen’

Max Verstappen: Ik ben helemaal niet bang voor Lewis

13:54 Tweede in Abu Dhabi, derde in het WK. Max Verstappen draaide zijn beste seizoen ooit in de Formule 1. Maar om volgend jaar Lewis Hamilton af te zetten als koning, moeten Red Bull en Honda nóg beter. ,,En niet in de zomer, maar vanaf race 1.’’