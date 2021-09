Podcast Pitstop | De Formule 1 gaat hier nooit meer weg

Video Lewis Hamilton in het oranje bij wandeling over circuit in Zandvoort

2 september De Formule 1-coureurs die dit weekeinde de Dutch Grand Prix racen in Zandvoort, zijn donderdag gearriveerd op het circuit. Ook Max Verstappen is aanwezig. De coureur van Red Bull maakte een wandeling over de vernieuwde baan. Doorgaans slaat Verstappen de zogeheten ‘trackwalk’ over, die de coureurs gebruiken om de baan te inspecteren.