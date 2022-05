Podcast | ‘Red Bull heeft Ferrari sneller bijgehaald dan verwacht’

Met video Max Verstappen slaat terug met maximale score in Imola: ‘Dit hadden we ook wel even nodig’

Gewonnen in de kwalificatie, de sprintrace en het hoofdprogramma op zondag, plus de snelste raceronde. Max Verstappen reed dit weekend het maximum van 34 punten bij elkaar en kreeg de Italiaanse fans in Imola stil. De wereldkampioen overklaste Charles Leclerc, die in zijn Ferrari voor het eerst dit seizoen niet kon meedoen om de zege. ,,Dit geeft het team een grote boost.”

