Podcast | ‘Saoedi-Arabië is wel een circuit met muurtjes ernaast; één foutje...’

Ook in poll nek-aan-nekrace tussen Verstappen en Hamilton, al overheerst vrees voor dramatisch slot

Wordt het Max Verstappen of Lewis Hamilton? Zelfs met nog maar twee races te gaan, valt onmogelijk te voorspellen wie er met de wereldtitel in de Formule 1 aan de haal zal gaan. Niet zo vreemd dus dat ook in de poll op onze website een nek-aan-nekrace tussen de twee rivalen gaande is.

22 november