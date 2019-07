Podcast | Tropische hitte biedt kansen voor Max Verstappen

Sombere toekomst voor Formule 1 op Hockenheim

8:48 Het ziet er somber uit voor de Grote Prijs van Duitsland in de Formule 1. De kans is groot dat komende weekeinde voorlopig de laatste is. Circuit Hockenheim heeft nog geen contract voor 2020 en de directie heeft weinig hoop dat het nog goedkomt.