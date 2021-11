Podcast | ‘WK wordt beslist in Abu Dhabi’

Max Verstappen: ‘De regels zijn duidelijk, maar voor sommigen wat moeilijker te accepteren’

Na afloop van de kwalificatie in Qatar ging het vooral over een hele lange coureursvergadering van een dag eerder. In Qatar wilde het F1-veld een week na de veelbesproken Braziliaanse GP duidelijkheid over wat nu wél mag en niét mag, qua inhalen. Maar helemaal helder is het nog steeds niet voor iedereen.

20 november