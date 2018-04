Pole-position voor Vettel, Verstappen op P5 achter Hamilton

Door Rik Spekenbrink



Er zit namelijk maar één plek tussen de wereldkampioen en de Nederlander, die zondag als vierde en vijfde van start zullen gaan in de Grote Prijs van China. De pole position ging in 1.31,095 naar klassementsleider Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen maakt de eerste startij volledig rood, Valtteri Bottas pakte p3. Het was de 52ste keer dat Vettel, die de eerste twee races van het seizoen won, de snelste tijd noteerde. ,,De auto was ongelooflijk en werd gedurende de kwalificatie alleen maar beter", was Vettel dik tevreden.



Voor Verstappen (1.31,796) verliep de kwalificatie zonder problemen, maar een stunt bleef uit. Hij bezet al het hele weekeinde de vijfde plek, met uitzondering van de laatste vrije training van vanochtend, die hij als vierde afsloot. Maar, zo zei Verstappen vrijdag: los van het resultaat van de kwalificatie, zal de Red Bull normaal gesproken competitief zijn. Hij zal zeker proberen zich richting het podium te rijden morgen. Wel moet Red Bull van start op de zachtere ultrasoftbanden, die de 2 andere topteams later nog tot hun beschikking hebben, zij beginnen de race op de softs.



In zijn laatste vliegende ronde gaf Verstappen minder dan twee tienden toe op de Mercedessen. Die hadden niet hun beste zaterdag. Hamilton en Bottas hadden moeite met de grip. De Britse wereldkampioen maakte zijn laatste snelle ronde niet eens af, wetende dat de beide Ferrari's voorlopig sneller zijn.



Daniel Ricciardo klokte de zesde tijd, maar de grootste prestatie werd in de uren voor de kwalificatie geleverd in zijn garage. De turbo van de Australiër gaf er in de laatste vrije trainingssessie de brui aan, waardoor Ricciardo zijn vlammende Red Bull op het langste rechte stuk moest achterlaten. Met man en macht werd gewerkt aan de Renault-motor, pas 3 minuten voor het einde van Q1 kon Ricciardo zijn auto de pit uitrijden. Met een 14de plek verzekerde hij zich ternauwernood van Q2, maar hij herstelde zich, al was Verstappen dus anderhalve tiende sneller.



De motorproblemen zorgen voor irritatie en frustratie bij Red Bull. Ricciardo viel vorige week in Bahrein ook al uit, toen met een kapotte turbo. De betrouwbaarheid van de Renault-krachtbronnen laat dus nog altijd te wensen over, terwijl daar na het zo moeizaam verlopen vorige seizoen hard aan gewerkt was. ,,Teleurstellend, dat is een understatement", zei teambaas Christian Horner.