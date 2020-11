Pole verloren, maar wat kan Verstappen in de race?

VoorbeschouwingHij moest pole position aan Lance Stroll laten, waar hij zwaar van baalde. Maar verloren is het raceweekend in Turkije nog allerminst voor Max Verstappen, startend van de eerste startrij met beide Mercedessen verder naar achteren. ,,Hopelijk kunnen we in de race laten zien waar we hier écht toe in staat zijn.’’

Door Arjan Schouten



Voor de gokkantoren is het overduidelijk. Er is maar één favoriet als morgen om 11.10 uur Nederlandse tijd de lichten doven boven Istanbul Park. Niet zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton die op matchpoint staat voor nummer zeven. Niet Lance Stroll die na een knotsgekke en natte kwalificatie met de beste uitgangspositie mag starten aan de GP van Turkije. Nee, Max Verstappen is de grootste kanshebber op de zege, concluderen de bookies.

En geef ze eens ongelijk na twee dagen waarin de Nederlander dominant was onder alle omstandigheden. Op nat en droog asfalt, spekglad of zoekend naar grip. Dat hij in Q3 de regenbanden net niet optimaal aan het werk kreeg, was iets waar hij zelf bijzonder van baalde, want daardoor ging Stroll uiteindelijk met pole aan de haal. Maar dat moet recht te zetten zijn, in de race. ,,Pole verliezen op drie tienden van een seconde is vervelend na alle sessies waarin je de snelste bent geweest, maar starten van voren is nog steeds geen slecht vooruitzicht’’, meent teambaas Christian Horner, die ook Alexander Albon op P4 voor beide Mercedessen heeft. ,,Deze startgrid belooft een heel interessante race.’’

De vraag is tijdens het hoofdnummer opnieuw wat de invloed van het weer wordt. Net als tijdens de kwalificatie is er kans op lichte buien. En die bleken genoeg om de kwalificatie al te transformeren in een van de lastigste zaterdagen van de laatste jaren. ,,Waarschijnlijk was dit de kwalificatie waar ik het minst van genoten heb in mijn hele loopbaan’’, besloot Hamilton, die pas als zesde kwalificeerde. ,,Mijn strategie voor de race? Nou, op de baan blijven.. Ik verheug me op een gevecht met de mannen voor me, maar er wacht ons een behoorlijke uitdaging. Want als het droog blijft, is het hier al glad genoeg. En als het weer nat wordt, zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. We blijken allemaal zwaar gelimiteerd door een gebrek aan grip.’’

Dat hij flink aangeslagen was na het missen van pole, was te verwachten. ,,Zoals iedereen weet, verlang ik altijd het beste en hoogste van mezelf, dus dat was geen fijn gevoel’’, legde Verstappen uit. ,,Maar er is niks meer aan te veranderen en in een kwalificatie worden de punten niet verdeeld.’’



Nog niks is verloren in Istanboel. ,,Met ons tempo is niks mis, dus hopelijk kunnen we in de race laten zien waar we hier écht toe in staat zijn’’, aldus Verstappen, die links van Stroll aan zijn 116de Grand Prix start.



Zijn laatste zege dateert van begin augustus in Engeland, sindsdien jaagt de Nederlander naar zijn tiende zege. Met dat aantal kan hij zich in Turkije in een fraai rijtje scharen met coureurs James Hunt, Ronnie Peterson, Jody Scheckter en Gerhard Berger, die ook allemaal tien keer wonnen in de Formule 1.

De 22-jarige Stroll mikt na zijn pole-stunt natuurlijk op een nieuwe verrassing. Twee keer haalde de Canadees al het podium in de koningsklasse. In 2017 werd hij derde na een chaotische race in Bakoe en dit jaar werd hij na wederom een knotsgekke wedstrijd in Monza opnieuw derde. De coureur van Racing Point beseft echter dat pole hem nul garanties biedt op een mooi resultaat. Kan hij winnen op Istanbul Park? ,,Dat is de grote vraag, hè’’, grinnikte Stroll met de trofee voor pole position in zijn handen. ,,Ik begrijp dat er weer kans op regen is tijdens de start, dus daar moeten we waarschijnlijk mee zien te dealen. En dan is de sleutel weer zoals het hele weekend al het geval is, de juiste band aan het werk zien te krijgen. Dat is cruciaal hier.’’

