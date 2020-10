Pole voor Bottas na spannend gevecht, Hamilton houdt Verstappen op tweede startrij

Door Arjan Schouten



Na pole position op de Hungaroring en Interlagos (beiden in 2019) leek Max Verstappen even op weg naar zijn derde pole in de Formule 1. Op de Nürburgring, het iconische circuit waar hij in de Formule 3 al eens won, klokte de Limburger van Red Bull Racing de scherpste tijd in de eerste run in Q3. Virtueel pole, met 1.25,744. Maar die pole verdedigen lukte niet meer in de tweede run, waarin de Nederlander klaagde over een gebrek aan grip.