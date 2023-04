Polesitter Max Verstappen blijft zoeken naar grip: ‘Constant het gevoel dat het niet honderd procent is’

Met video'sMax Verstappen veroverde voor het eerst in zijn carrière pole position voor de Grote Prijs van Australië. Hij deed dat met een superronde in de kwalificatie op het circuit van Melbourne, waarmee hij een kwart seconde sneller was dan zijn eerste belager. ,,Die ronde voelde wel heel goed aan.”

,,Maar het kan altijd beter”, voegde de wereldkampioen er bij Viaplay meteen aan toe. ,,Het is lastig op deze baan om de banden goed te krijgen. Dat ligt aan het asfalt. Ik heb alles geprobeerd om meer grip te voelen, maar ik houd constant het gevoel dat het gewoon niet 100 procent is.”

Desondanks begrijpt Verstappen dat hij ook het derde raceweekeinde van dit seizoen dominant oogt in de Red Bull en dat hij morgen als favoriet voor de overwinning van start gaat. ,,Het doel is om gelijk weg te rijden bij de rest, maar dan moet nog wel eerst de start goed zijn”, aldus Verstappen, die tijdens de kwalificatie nog wel even mopperde over het stroeve schakelen. ,,Het terugschakelen kan beter. Dat is altijd al een dingetje geweest bij ons, dus ik blijf daarop hameren. Maar zorgen over de betrouwbaarheid heb ik niet.”

Volledig scherm Een lachende Max Verstappen na de kwalificatie. © AFP

De Nederlander heeft in de race weinig te duchten van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die de vorige race in Saoedi-Arabië won en tweede staat in het kampioenschap met 1 punt minder dan Verstappen. De Mexicaan gleed in de eerste van de drie kwalificatiesessies (Q1) rechtdoor in een bocht en belandde in de grindbak. Hij moet zondag achteraan starten.

,,Zeer teleurstellend”, zei Pérez over zijn mislukte optreden. Hij had het moeilijk op de baan in Melbourne, want in de derde vrije training miste hij ook voortdurend bochten. ,,Ik treed niet in details, maar er is een probleem en dat moeten we snel oplossen.”

