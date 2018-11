Prins Bernhard jr. hoopt binnen halfjaar duidelijkheid te hebben over F1 in Zandvoort

De prins zegt tijdens de onderhandelingen met het management van de Formule 1 vast te zitten aan een geheimhoudingsplicht, maar hij zegt een goed gevoel te hebben over de slagingskansen. ,,Het belangrijkste is om de Grand Prix naar Nederland te krijgen, maar Zandvoort ligt meer voor de hand. Ik denk dat we blij mogen zijn als we na 35 jaar weer de F1 naar Nederland kunnen halen. Bij de Max Verstappen-dagen zie je hoe het hier leeft, ongekend.’’



Over het verkeer in Zandvoort maakt Bernard jr. zich weinig zorgen. ,,Er komen jaarlijks miljoenen mensen naar Zandvoort, dus we hebben er ervaring mee. Je moet gewoon een goed verkeersplan hebben.’’