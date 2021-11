Problemen voor Hamilton: Mercedes voldoet niet aan eisen, straf dreigt

Ook Alonso incasseert ‘motorstraf’ in Texas

Fernando Alonso start zondag in de Grote Prijs van de Verenigde Staten voor straf achteraan in het veld. De Alpine-coureur voegt zich bij de Duitser Sebastian Vettel (Aston Martin) en de Brit George Russell (Willams), die ook hun vierde motor van het seizoen in gebruik nemen. Daarop staat automatisch een gridstraf. Reglementair is per seizoen het gebruik van drie motoren toegestaan zonder sancties.

4 november