Prominenten voorspellen: 'Carlos Sainz wordt de grootste uitdager van Max Verstappen’

Nyck de Vries ziet droom uitkomen met plek in Formule 1: ‘Dit is magisch, wat ik nu allemaal mee mag maken’

Als een van de meest ervaren Formule 1-debutanten ooit stapt Nyck de Vries (28) morgen bij de testdagen in Bahrein in bij AlphaTauri. Vol ambitie en dankbaar. ,,Dat ik nu al mijn toewijding in de Formule 1 mag stoppen, voelt echt als een privilege.’’