Racedirecteur Whiting: Excuses van Verstappen zouden aardig zijn

Het incident met Max Verstappen in de Grote Prijs van Amerika, waar hij door een tijdstraf van het podium viel, houdt niet alleen in Nederland de gemoederen bezig. Ook bij de internationale pers leefden tal van vragen. Die probeerde wedstrijdleider Charlie Whiting vandaag in Mexico-Stad in een ingelaste persconferentie weg te nemen. Een verslag aan de hand van een aantal thema’s.

Door Rik Spekenbrink

Over de inhaalactie zelf

Met videobeelden probeerde Whiting uit te leggen waarom Verstappen, en alleen Verstappen, in het laatste raceweekeinde berispt werd voor het rijden buiten de baan. ,,Slechts één vraag doet ertoe: heeft een coureur blijvend voordeel van zijn actie? Dat was bij Verstappen het geval, hij wint een positie door de bocht af te snijden.” In alle andere situaties waarin een rijder buiten de witte lijnen belandde, was dat volgens Whiting niet het geval.

Hij legde uit dat de jury kijkt naar de sectortijden. Als die bij een dergelijke situatie significant sneller zijn dan gemiddeld, heeft een coureur voordeel behaald. Maar bij Verstappen speelde dit volgens Whiting geen rol. ,,Want die haalde Kimi Räikkönen in. Technisch gezien was het een eenvoudige beslissing, emotioneel gezien niet omdat die in een korte tijd genomen moest worden. We hadden overigens hetzelfde gedaan als het om plek 7 was gegaan.”

Over steward Garry Connelly

Quote In de vierkoppige jury was de stemverhouding 4-0. Het was overduidelijk. Charlie Whiting Een verslaggever van NBC confronteerde Whiting met statistieken van steward Garry Connelly, de man die het volgens Verstappen vaker op hem heeft gemunt. Connelly geeft inderdaad beduidend meer straffen aan de Nederlander, zo blijkt.



,,Ik ken die cijfers”, zei Whiting. ,,Maar het is toeval. Ik ken geen eerlijker mens dan Garry.” Dat de Australische steward vorig jaar in Japan een curieuze rol speelde in een ander incident rond Verstappen, stipte de racedirecteur niet aan. Whiting zei geen excuses te hebben gehad voor de uitlating van Verstappen aan Connelly’s adres. ,,Vorig jaar na Mexico gaf hij die wel, ik zou het aardig vinden als het hij nu ook deed.”

Over het horen van de betrokkenen

Whiting zei voor het eerst te horen dat Verstappen in die bewuste laatste ronde (ook) een aanrijding met Räikkönen probeerde te ontwijken. Dat was opvallend, want de Nederlander zei dat zondag na de race ook al. Red Bull-teambaas Christian Horner maakte zich vooral boos over het feit dat de mening van de coureurs in kwestie niet werd gehoord. Dat was volgens Horner wel afgesproken na het debacle in Mexico vorig jaar, toen Sebastian Vettel en Max Verstappen een tijdstraf kregen en daardoor het podium misten. Waarom was nu niet de tijd genomen om Räikkönen en Verstappen te horen? ,,In de vierkoppige jury was de stemverhouding 4-0. Het was overduidelijk. Anders hadden we na afloop uitgebreider onderzoek gedaan.”

Volledig scherm Charlie Whiting (rechts). © Photo News

Over het informeren van de coureurs

Sergio Perez gaf Max Verstappen eerder donderdag gelijk, toen die zei dat er vanuit de wedstrijdleiding voorafgaand aan de race niet was gecommuniceerd over eventuele sancties op het racen buiten de baan. ,,Hoe moet je weten wat wel en niet mag als je geen richtlijnen krijgt”, zei de Mexicaan. Whiting zei daarop dat de teams precies weten hoe de jury naar een race kijkt. ,,Ze gebruiken dezelfde software als wij.”

Over de onduidelijkheid

Quote Het systeem kan beter, dat klopt helemaal. Charlie Whiting ,,We luisteren naar alle meningen, en blijven leren”, zei Whiting, die toegaf dat voor veel mensen niet te volgen was geweest wat er zondag gebeurde, laat staan waarom. ,,Het systeem kan beter, dat klopt helemaal. Er wordt gewerkt aan een elektronisch systeem aan de auto’s waarbij er geen jury meer aan te pas hoeft te komen op te bepalen of een auto buiten de baan is geweest en voordeel heeft behaald. Dat wordt nu getest, het duurt nog 6 tot 8 maanden voordat het goed zal werken.”

,,Dat er op veel circuits asfalt naast de baan ligt, is een veiligheidsaspect. Maar het heeft als nadeel dat je dit soort discussies krijgt. Alleen: het verwijt dat ons wordt gemaakt van inconsistent handelen, is nergens op gebaseerd. Verstappen was simpelweg de enige die volgens de regels een straf verdiende.”