Racing Point betreurt beschuldiging van plagiaat

Hamilton: ‘Nu op naar Hongarije waar Red Bull ook sterk is’

12 juli Voor Lewis Hamilton was het de eerste zege op het circuit van Spielberg sinds 2016. Waar de Britse zesvoudig wereldkampioen op de meeste banen wel vaker heeft gewonnen in zijn 85 F1-zeges, was hij in de Grand Prix van Oostenrijk voorheen slechts één keer de beste. Bij de tweede race op de Red Bul Ring in dit aangepaste seizoen, omgedoopt tot de Grand Prix van Steiermark, was hij van start tot finish de snelste.