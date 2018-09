Räikkönen: Waarom Sauber? Waarom niet?

In Singapore gaf Kimi Räikkönen vandaag voor het eerst tekst en uitleg over zijn vertrek bij Ferrari en terugkeer naar Sauber. ,,Het is niet zo dat ik dit jaren geleden al zo bedacht heb. Het is gewoon zo gelopen.”

Door Arjan Schouten

Kimi Räikkönen op de praatstoel zetten, het blijft wat lastig. Een groot spreker is de Fin immers niet. Logischerwijs besloot de FIA hem toch op te roepen voor de internationale persconferentie voorafgaand aan de GP van Singapore, een paar dagen na het nieuwsbericht dat hij volgend jaar zijn zitje bij Ferrari voor Sauber verruilt. Waarom, dat was vooral de vraag die iedereen bezig leek te houden.

,,Waarom niet?,” zo luidde het antwoord van Räikkönen, die duidelijk niet van zins was om heel veel over de volgende stap in zijn racecarrière te vertellen. ,,Wat wil je weten? Er is nu een besluit gevallen over mijn toekomst. Het was niet mijn besluit om Ferrari te verlaten. Wel mijn besluit om naar Sauber te gaan,” zo vertelde de Fin die volgende maand 39 jaar wordt en in 2001 debuteerde in de koningsklasse namens Sauber. ,,Waarom ik er weer terug naar toe wil? Nou, omdat ik dat wil. Kom, jongens. Waarom maken jullie het me zo moeilijk? Ik weet verder niets meer dan jullie over de snelheid van de auto, over waar ik ga finishen volgend jaar. Ik heb er mijn redenen voor en zolang ik daar blij mee ben, lijkt het me goed voor mij.”

Doelen

Alleen over het tijdstip van het langverwachte besluit om Ferrari-talent Charles Leclerc volgend jaar in de stoel van Räikkönen te zetten, wilde de Fin nog wat helderheid verschaffen. ,,In Monza kreeg ik het te horen. En met Sauber, dat ik natuurlijk nog uit het verleden ken, zijn de gesprekken meteen daarna gestart. Het is niet zo dat ik altijd heb nagedacht over een terugkeer naar Sauber, het is gewoon zo gelopen, nu. Ik heb dit niet al jaren aan zien komen.‘’

Wat zijn doelen zijn, in 2019 en 2020, bij een subtopper als Sauber, dat toch vooral op ruime afstand van de drie topteams opereert? ,,Het doel blijft natuurlijk altijd winnen, maar je moet wel realistisch zijn. Ik mik dus gewoon op de best mogelijke positie en dan zien we wel waar ik straks finish.”