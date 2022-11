Ralf Schumacher snapt niet dat neef Mick plek in Formule 1 kwijtraakt: ‘Het moet iets persoonlijks zijn’

,,Mick heeft laten zien dat hij de potentie heeft, maar ik heb het gevoel dat hij bij teambaas Günther Steiner niets goed kon doen”, zei de 47-jarige Ralf Schumacher tegen tv-zender Sky. ,,De houding van de teamleiding is niet te verklaren. Het moet wel iets persoonlijks zijn. Ik denk dat Steiner het niet aankon dat iemand anders dan hij in het middelpunt van de belangstelling stond.”

Oom Ralf is het er niet mee eens. ,,Ik denk dat als Haas voor Mick had willen kiezen, ze dat allang hadden gedaan. Je kunt dit geen personeelsbeleid noemen. Je moet je werknemers motiveren en steunen. Mick moest steeds uit de media vernemen dat hij niet constant genoeg was. Maar heeft Steiner zich wel eens afgevraagd of het team wel goed heeft gepresteerd? Hoe vaak hebben ze hun coureurs niet in de steek gelaten met verkeerde strategieën. Ik mis elke vorm van zelfkritiek.”