Recordzege in zicht voor wereldkampioen Verstappen: ‘Die wil ik zeker evenaren’

Gasly mikt bij ‘nieuw avontuur’ met Alpine op podium en overwinnin­gen

Pierre Gasly wil bij het Formule 1-team Alpine strijden voor het podium en overwinningen. ,,Het is mijn doel ieder seizoen beter te worden en dat is ook het doel van Alpine. Ik begin een nieuw avontuur in de Formule 1 en hoe mooi is het dat ik dat doe bij een Frans team”, zei de 26-jarige Fransman, die AlphaTauri na dit jaar verlaat en een meerjarig contract heeft getekend bij Alpine. Hij vervangt Fernando Alonso, die vanaf volgend seizoen bij Aston Martin rijdt.

8 oktober