Red Bull: Als het met Honda niet werkt, stappen we uit Formule 1

,,We hebben met Honda een geweldige partner, maar mocht deze samenwerking, om welke reden dan ook, niet werken zoals verwacht, dan blijft alleen een exit uit de Formule 1 over", aldus Marko. Voor Red Bull en Toro Rosso zijn namelijk geen andere motorleveranciers beschikbaar. Ferrari en Mercedes weigeren de concurrent te helpen en het huwelijk met Renault is onherstelbaar beschadigd.

In 2021 kunnen eventueel nieuwe leveranciers de Formule 1 instappen, alleen werken de huidige vier fabrikanten allerminst mee om eenvoudige regels te introduceren. Desondanks ziet Marko het allesbehalve somber in. Zusterteam Toro Rosso rijdt dit seizoen al met de Honda-motoren en de vooruitgang en de samenwerking met de Japanners zijn uitstekend. Toch had het niet veel gescheeld of Honda was dit jaar al verdwenen uit de Formule 1. ,,Na de ramp met McLaren moesten we ze echt overtuigen om bij ons opnieuw te beginnen", zegt Marko.

Lege stoeltjes

Met de overstap van Pierre Gasly van Toro Rosso naar Red Bull heeft Toro Rosso twee zitjes beschikbaar voor komend seizoen. De kans is klein dat Brendon Hartley zijn plekje behoudt, zo geeft Marko aan. ,,Er moet behoorlijk wat gebeuren in de tweede seizoenshelft. Er moet een aanzienlijke stijging in zijn prestaties zijn."



Wie dan wel bij Toro Rosso plaatsneemt is vooralsnog onduidelijk. ,,We hebben geen shortlist. Eerder een hele lange lijst. Er staan tien namen op." Zeker is in ieder geval dat Esteban Ocon geen kans maakt op het plekje. ,,Het wordt niet iemand met een binding met Mercedes. Maar verder is alles mogelijk."