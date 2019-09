‘Red Bull en Verstappen staan voor nieuwe glorieperiode’

Door Arjan Schouten



Een gaap ontsnapt af en toe uit zijn mond. Het zijn uitputtende dagen voor Christian Horner (45), teambaas van Red Bull Racing. Veel vliegen, jetlags verwerken en ook nog ongepland huiswerk maken na de mindere beurt in Singapore. ,,Maar gelukkig was dit onze beste vrijdag sinds we hier racen in Sotsji’’, zo klinkt het hoopvol als de Brit ’s avonds in de Russische paddock aanschuift.



Horner is goed geluimd, na de tweede oefensessie waarin Max Verstappen totaal onverwacht de snelste was. ,,Dit is altijd een lastige baan voor ons, maar Max zag er vandaag toch heel rap uit. Bijna jammer dat we een gridstrafje moeten pakken, maar ik verwacht dat Max er zondag wel weer staat.’’