Red Bull euforisch, maar voorzichtig: ‘Het was weer close en dat blijft het’

Door Arjan Schouten



Emoties bij red Bull Racing. Meer dan anders. Je zag het aan de topfiguren van de renstal, in de paddock van het Circuit of the Americas. Nog vijf races te gaan, niets is nog in kannen en kruiken. Maar deze overwinning was er wel eentje om even bij stil te staan, straalde iedereen uit. Teammanager Christian Horner, die de ene na de andere schouderklop in ontvangst nam. Aan topadviseur Helmut Marko, die zoals zo vaak nagenietend met een ijsje in de hand, zat te stralen als een trotse pater familias. En ook aan pa Jos Verstappen, die rustig leunend over de balustrade van de hospitality van Red Bull Racing, ook de ene na de andere F1-grootheid op hem af zag komen om complimenten te maken over zijn zoon. Zoals oud-wereldkampioen Jenson Button, die ‘m toch even een boks wilde geven. Een ‘fantastisch knappe race’, vond ook de Brit, nu analist voor de Britse televisie.