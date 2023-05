Red Bull houdt ‘het laatste echte genie van de Formule 1’ langer aan boord

Podcast Formule 1 | 'Als Perez niet wint in Bakoe, wordt Max wereldkam­pi­oen’

Nog even dan mogen Max, Lewis, Checo, George, Charles, Carlos en alle anderen weer racen. Bakoe is dan de bestemming. Ondertussen is er in de fabriek had gewerkt aan update. Daarover praat Etienne Verhoeff in Pitstop met F1-watcher Marijn Abbenhuijs. Ook bespreken ze de sprintrace, zand in ogen strooien, Nyck de Vries en de regels in de Formule 1.