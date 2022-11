Red Bull sorteert alvast voor op één-tweetje: Max Verstappen pakt pole, Sergio Pérez start als tweede

Met videoEen wonderseizoen besluit Max Verstappen morgen met een laatste vertrek van pole position. Jagend op een één-tweetje in het kampioenschap staat Sergio Pérez naast de Nederlander op de eerste startrij, voor directe concurrent Charles Leclerc, die als derde start in Abu Dhabi.

Door Arjan Schouten



Of het de vooraf gedroomde volgorde was in het ideale Red Bull-scenario, met Verstappen op pole en Pérez op P2, valt nog te bezien. Maar duidelijk was dat beide coureurs er prima mee konden leven. ,,Hoe hebben we het gedaan. Eerste en tweede? Oké, goed teamwork”, riep Verstappen na zijn 20ste pole namens Red Bull Racing over de boordradio. Pérez, zeker van P2 op de front row, besloot ook meteen een pluim uit te delen aan de pitmuur. ,,Prima gedaan, mannen. Top.”

Het moge duidelijk zijn, de vrede is getekend in het Red Bull-kamp, na het oorlogje in Brazilië, waar Verstappen zijn Mexicaanse collega niet voor wilde laten gaan voor een zesde plaats. Een geweldig fraai seizoen kan in Abu Dhabi alleen nog maar fraaier worden als Pérez morgen Ferrari-coureur Leclerc achter zich houdt voor P2 in het kampioenschap en dan helpt een volledige Red Bull-front row.

Bekijk de ontknoping van Q3

,,Q2 was nog een beetje rommelig, zoeken naar grip. In Q3 voelde het wat normaler, beter”, merkte Verstappen, op het historische asfalt waar hij elf maanden terug nog zijn eerste wereldtitel vierde. ,,In Q3 liep alles weer goed, waar ik blij mee ben. Beide auto’s op de eerste rij, wat helpt als je wilt winnen en de eerste twee plaatsen in het kampioenschap wilt bezetten. Een prima start. We hebben beide auto’s daar waar we op hoopten, dan kan je doen wat je wilt.”

Volledig scherm Max Verstappen en Sergio Pérez na afloop. © AFP

Pérez, die natuurlijk liever zelf op pole had gestaan, kon ook met P2 wel leven onder het kunstlicht van het Yas Marina Circuit. ,,Het enige wat uiteindelijk telt is de uitslag van morgen, daar draait het om. We gaan morgen voor een héél sterke race. Dat wordt een interessante”, verwacht Pérez, die met wat hulp van Verstappen de Ferrari van Leclerc achter zich moet kunnen houden.

,,Red Bull was vandaag te sterk en normaal ook nog wat sterker op zondag”, weet Leclerc, die met Ferrari ook nog jaagt op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. ,,Nog één keer vol gas en dan is het tijd voor vakantie.”

Volledig scherm Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie. © REUTERS

