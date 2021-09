Regen verwacht bij Formule 1-race in Sotsji: paddock al ondergelopen

Viscaal voor het eerst op podium in Formule 2: ‘Echt een opluchting’

11 september Voor de eerste keer in zijn carrière is het Bent Viscaal gelukt op het podium te eindigen bij een Formule 2-race. De 21-jarige Tukker, in dienst van het Italiaanse Trident, kwam als tweede over de streep in de tweede sprintrace van het weekend op Monza. ,,Het voelt echt als een opluchting, na al het werk van de laatste maanden.”