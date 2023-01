Relatie Formule 1 en FIA onder spanning na tweets Ben Sulayem: ‘Onaanvaardbare bemoeienis’

Daniel Ricciardo hoeft zich geen illusies te maken over rol bij Red Bull: ‘Hij is onze reserve’

Daniel Ricciardo is door Red Bull Racing voor 2023 binnengehaald als test- en reservecoureur. Is dat een opstapje naar een terugkeer als vaste coureur bij het team? Nee, aldus teambaas Christian Horner. Ricciardo hoeft zich geen illusies te maken dat hij op termijn weer tijdens Grands Prix in de Red Bull-wagen mag springen.

17:17