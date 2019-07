Reserverijder Ocon stond klaar om zieke Hamilton te vervangen

,,Ik kampte vanochtend met keelpijn en voelde me niet zo goed. Dus we troffen voorzorgsmaatregelen, mocht ik het niet redden. Dat zou het worst case scenario zijn. Maar ik kwam gelukkig goed door de training.‘’ Nadat hij in Duitsland zijn vierde pole van het seizoen veilig had gesteld, vertelde hij over de boordradio tegen zijn engineer dat hij ‘geen idee had hoe we dit gedaan hebben.’



En dus begint de WK-leider morgen weer vanaf de eerste startplek aan de race, naast Max Verstappen. ,,Het grootste gevaar is morgen het weer, er wordt namelijk gesproken over regenval tijdens de race. Dit is niet een van de gemakkelijkste banen om in te halen.‘’