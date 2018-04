Ricciardo knalt bovenop Verstappen

Door Arjan Schouten Bloedstollend was het, het gevecht tussen beide Red Bull-coureurs in Bakoe. Maar het eindigde met helemaal niks. In gevecht voor P4 knalde Daniel Ricciardo met topsnelheid op de kont van Max Verstappen, het einde van de race voor beide RB14’s. Weg P4. Weg P5. Weg WK-punten. Weg dure punten voor het constructeurskampioenschap.

Helmut Marko, de technisch adviseur bij Red Bull, liet aan de internationale media weten dat dit nooit meer voor gaat komen. ,,We gaan maatregelen nemen. Beide coureurs moeten hersenen genoeg hebben om dit te voorkomen. Het kan me niet schelen wie er schuldig is."



Wereldwijd was er anderhalf uur lang alle lof voor de teamleiding van Red Bull Racing. Ze lieten beide coureurs vechten met elkaar op het scherp van de snede. Al vroeg in de wedstrijd was het wheelbangen tussen Ricciardo en Verstappen. Meerdere malen passeerden ze elkaar, meerdere malen tikten ze elkaar aan. Maar met nog twaalf rondes te gaan pitten ze een voor een om voor de laatste kort stint nog de snelle ultra’s op te halen. De bedoeling was voor een ultieme sprint naar de finish in Bakoe. Maar eenmaal allebei op ultra’s, kwam er dan toch de langverwachte clash. Ricciardo probeerde met DRS Verstappen te passeren, leek te blokkeren en kon geen kant uit. Vol knalde hij op de kont van de verdedigende Verstappen. Beide coureurs klaar met de vierde afspraak op de WK-kalender. Een enorme teleurstelling voor het team, twee weken na de winst van Ricciardo in China.