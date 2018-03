Ricciardo krijgt al drie plekken gridstraf

Hoewel de Australiër wel langzamer reed, ging hij alsnog te snel volgens de wedstrijdleiding. ,,Er werd geen gevaar gecreëerd en hij reed wel voorzichtiger. Daarom is de straf minder zwaar dan normaal", schrijft de wedstrijdleiding.



De teamgenoot van Max Verstappen had vorig jaar ook al enorm veel pech in zijn thuiswedstrijd, omdat hij een versnellingsbakwissel had en daardoor vanaf de vijftiende plek moest starten. Toen hij op weg was naar zijn startplek viel zijn auto echter stil, waardoor hij uit de pitstraat moest starten. In de race werden de problemen vervolgens nog groter waardoor hij na 25 rondes zijn wagen aan de kant moest parkeren.