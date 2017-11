Ricciardo na verliezen vierde plek in WK: 'Kimi had met zo'n wagen mijlenver voor moeten staan'

Hamilton in uniek rijtje na 20ste puntenfinish van het seizoen

18:02 Lewis Hamilton zette nog een fraaie kroon op zijn seizoen met zijn tweede plaats in de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi. De wereldkampioen van Mercedes scoorde in alle twintig grands prix van dit jaar punten voor het kampioenschap. Slechts twee andere coureurs slaagden daar ooit ook in: de racelegendes Juan Manuel Fangio in 1954 en Michael Schumacher in 2002.