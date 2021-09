Ricciardo straalt van geluk in Monza: ‘Ik voelde dat dit eraan zat te komen’

De laatste zege van McLaren dateerde van eind 2012. Jenson Button zegevierde toen in de Grote Prijs van Brazilië. Lando Norris maakte het feest van de Britse renstal op Monza nog groter door als tweede te eindigen. Het betekende de eerste één-twee van McLaren sinds 2010, toen Hamilton en Button respectievelijk eerste en tweede werden in Canada.



,,Dit werd wel tijd”, zei Ricciardo. ,,Na de goede start wist ik dat daar eens kans had, maar dat was echt geen garantie dat ik ze achter me had kunnen houden, zo eerlijk moet ik zijn. Maar leiden van start naar finish, dat had niemand verwacht. Maar ik voelde vrijdag al dat iets moois aan zat te komen”, zei Ricciardo, die het publiek uiteraard ook trakteerde op een ouderwetse shoey bij de podiumceremonie.