Ricciardo verrast door vroege contractverlenging Verstappen

Prins Bernhard jr. 'Liever Zandvoort dan stratenrace Amsterdam'

20 oktober Amsterdam zit niet te wachten op een Formule 1-race door de straten van de stad. Een terugkeer van de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort ligt meer voor de hand en is gezien de kosten haalbaarder. Dat zegt prins Bernhard van Oranje in een vraaggesprek met RTL GP. Hij is mede-eigenaar van het circuit in de duinen.