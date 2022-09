Rico Verhoeven laat Max Verstappen in de lucht zweven na veroveren pole position

Nog geen Max Verstappen-feest­je op Zandvoort: ‘Het was niet geweldig’, Hamilton en Vettel gaan vrijuit

Met achtereenvolgens een uitvalbeurt en P8, kende Max Verstappen in Zandvoort niet de start waarop hij gehoopt had. Toch blijft hij hoopvol. ,,We hebben nog de hele avond en de derde vrije training om naar de auto te kijken. We gaan proberen om competitiever te zijn.”

