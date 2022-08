Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout verlengt contract bij Ed Carpenter Racing: ‘Fijn om zekerheid te hebben’

VeeKay, die sinds zijn debuut in de hoogste Amerikaanse raceklasse voor Ed Carpenter Racing rijdt, is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de IndyCar Series. De geboren Hoofddorper maakte al veel indruk. Zo won hij het ‘Rookie of The Year’-klassement in zijn debuutjaar 2020 en boekte hij tijdens de Grand Prix of Indianapolis van 2021 zijn eerste IndyCar-overwinning. VeeKay stond al vier keer op het podium en twee keer greep hij poleposition. Tevens bleek Van Kalmthout bij zijn drie deelnames aan de prestigieuze Indianapolis 500 tijdens de kwalificatie de snelste Chevrolet-coureur. Tot tweemaal toe bereikte de Nederlander de voorste startrij voor het legendarische evenement.

Sinds zijn overstap uit de Indy Lights-klasse vertegenwoordigt VeeKay de kleuren van Ed Carpenter Racing. Het in Indianapolis gevestigde team van coureur en teambaas Ed Carpenter gaf de talentvolle twintiger in de nazomer van 2019 zijn eerste kans om te testen in een IndyCar-bolide en bood hem een contract aan voor het daaropvolgende seizoen. Sindsdien verscheen VeeKay 42 maal aan de start van een IndyCar-race.

De vorige overeenkomst tussen Ed Carpenter Racing en Rinus VeeKay liep af aan het einde van het huidige IndyCar-seizoen en zou de Nederlandse coureur vrijstellen om vanaf 1 augustus jongstleden als free agent zijn mogelijkheden te onderzoeken. VeeKay heeft voor continuïteit gekozen door bij de renstal die hem zijn allereerste IndyCar-meters liet maken aan te blijven.

,,Ik ben heel blij dat ik doorga bij Ed Carpenter Racing”, laat VeeKay vanuit Nashville, waar komend weekend wordt geracet, weten. ,,Het is de beste keuze om bij ECR te blijven, hier voel ik me goed bij. Aangezien het huidige seizoen nog loopt, is het fijn om zekerheid te hebben. Ik ga ervan uit dat deze nieuwe verbintenis het personeel van ECR, van engineers tot monteurs, ook een boost geeft. Ik blijf samen met hen bouwen aan iets moois.”

Teambaas en naamgever Ed Carpenter is in zijn nopjes met VeeKays contractverlenging. ,,Het doet mij bijzonder veel deugd om de verbintenis met Rinus te verlengen, hij is extreem veelzijdig en getalenteerd. Het is altijd ons doel geweest om als team zijnde een stap hogerop te zetten en daarbij voorzie ik een hoofdrol voor Rinus. Onze doelen en verwachtingen staan in het teken van het scoren van podiumplaatsen, het winnen van races en het vechten voor kampioenschappen. Vanwege Rinus’ razendsnelle ontwikkeling en dankzij de steun van Todd Ault en BitNile staan wij momenteel in de startblokken om succes na te jagen.”

Rinus VeeKay kwam in 2017 op zestienjarige leeftijd naar de Verenigde Staten om te racen in de USF2000-serie, een klasse waarin hij als debutant de tweede plaats in het eindklassement greep dankzij twaalf podiumplaatsen in veertien wedstrijden. Een jaar later, in 2018, won VeeKay als rookie de Indy Pro 2000-titel. In 2019 reed VeeKay in de Indy Lights-klasse, om als debutant de tweede plek te veroveren. Ook in die serie won VeeKay zes wedstrijden. Na diens overwinning op het hoogste niveau, op de Road Course van de Indianapolis Motor Speedway in 2021, werd VeeKay de eerste coureur die in elk van de vier openwielklassen van de Verenigde Staten minstens één race heeft gewonnen.

VeeKay en Ed Carpenter Racing gaan in 2023 het vierde jaar van hun samenwerking tegemoet en daarmee is hij de langstzittende full time rijder in het elfjarige bestaan van het team.