Rivalen Max Verstappen nog steeds niet overtuigd van hun kansen: ‘We hebben nog veel te verbeteren’

Met Video Max Verstappen heeft plots reden zich zorgen te maken: ‘Ik verwachtte niet dat het zo slecht zou zijn’

Max Verstappen heeft ‘zijn’ Oostenrijk niet in feeststemming verlaten. De grand prix op de Red Bull Ring leek een enorm, Nederlands feest te worden, maar eindigde in een onverwachte nederlaag voor de regerend wereldkampioen. En dat was niet het enige smetje op het weekend in Spielberg.

12:51