Rob Kamphues presenteert vanavond live de GP Quiz: ‘Ik wil dat weet-je-nog-gevoel oproepen’

Cabaretier, presentator en allround racefanaat Rob Kamphues presenteert vandaag om 19.00 uur de GP Quiz live hier op het AD.

Als we Rob Kamphues bellen komt hij net terug uit Spa. Daar was hij uitgenodigd om in het voorprogramma van het World Endurance Championship te rijden. De cabaretier en presentator is sinds zijn 12de racefanaat, en ging acht jaar later zelf karten. De GP Quiz live had dus geen beter quizmaster kunnen treffen? Kamphues: ,,Ik ben eerlijk gezegd geen encyclopedie van F1-weetjes. Wat ik wel ben is een omgevallen boekenkast Formule1 verhalen, met daarbij ook best wat verrassende inzichten. Maar vraag me vooral geen jaartallen met exacte podiumplaatsen.”

Kamphues had dan ook een belangrijke voorwaarde voor hij toezegde de GP Quiz live te gaan presenteren. ,,Ik wil graag dat de quiz vooral gaat over de mooie verhalen die je over de Formule 1 kunt vertellen”, stelt hij. ,,Vragen met een paar goeie anekdotes, dat ‘weet je nog’- gevoel, waardoor je weer echt helemaal warm loopt voor de sport. De quiz gaat dus niet gewonnen worden door mensen die een als soort boekhouder alle Formule 1-feitjes op een rijtje hebben. Het gaat vooral om de beleving van de échte liefhebber.”

Quote Kom op zeg, wat is dit voor quiz? Rob Kamphues Dat is natuurlijk een mooi uitgangspunt. Maar toch verwachten we van de quizmaster van de GP Quiz live wel een zekere basiskennis, die we graag even testen. Dus vertel maar Rob, waar vond de zware crash van Nikki Lauda plaats?

,,Jaaaa, die weet ik uiteraard wel! Nürburgring in de Nordschlife. Mijn broer Fred was destijds een groot fan van Lauda en Ferrari, en dús was ik voor James Hunt en McLaren. We waren op vakantie in Engeland toen het ongeluk gebeurde, en Lauda meer dood dan levend uit het brandende wrak werd gesleept. Joost heeft drie dagen niet gegeten, tot het ziekenhuis liet weten dat zijn idool buiten levensgevaar was. Zo diep zat dat dus in onze familie. Overigens moet ik eerlijk bekennen dat mijn favoriete F1 bolide aller tijden wél een Ferrari is. In 1974 waren die nog scharlaken rood, en kwam er een angstaanjagend gebrul uit de V12 motor. De eerste F1 raceauto die ik zag, en nog steeds de allermooiste.”

Goed! Maar wanneer won Nico Rosberg zijn eerste en enige F1 wereldtitel?

,,Dat was in natuurlijk 2016. Ik was toen net een jaar bezig als commentator bij het Ziggo F1-programma op de zondagmiddag. Naast mijn racekennis heb ik daar ook veel voordeel van mijn netwerk. Omdat ik zelf al vijftien jaar race ken ik inmiddels heel veel Nederlandse autocoureurs. Robert Doornbos bijvoorbeeld, waarmee ik nu ook een theatershow heb gedaan: het Grote Grand Prix Circus. En Tim en Tom Coronel, waarmee ik samen voor het Europees kampioenschap heb gereden. Dat was zeker ook buiten het circuit erg gezellig, met veel restaurants, nachtclubs en ander vertier. Zo hebben we ook onze eigen ‘kleedkamerhumor’ opgebouwd, die nu ook heel goed van pas komt in het Formule 1 Cafe. Met name van Tom, die Formule Nippon reed en bijna F1 coureur was, heb ik ook heel veel geleerd. Daardoor kan ik nu soms ook nog best slimme F1-vragen stellen.”

Tweede punt! Maar wie was de eerste vrouwelijke coureur die Grand Prix-punten pakte?

,,Dat was Lella Lombardi. Omdat er in die race een paar ernstige ongelukken gebeurden, werd die gestaakt, en kreeg ze een halve punt. Natuurlijk wel een geweldige vrouw met een echt racehart. Mijn eigen vriendin is ook een echte racefanaat. Ik ontmoette haar in de paddock bij de grand prix van Monaco. Eerste wat Anna (Arendshorst, red) aan mij en mijn maatje Robert Doornbos vroeg was: ‘Waarom rijden ze nu op de hypersoft, en niet de supersoft?’ Dat was dus liefde op het eerste gezicht. Grappige is dat ze nu nog vaak boos opbelt na een uitzending van Formule 1 Cafe: “Waarom heb je dit of dat niet gevraagd?” Heerlijk als je zo’n passie ook met je partner kunt delen.”

Weer goed, laatste vraag! Wie is de jongste coureur die ooit een F1 race won?

,,Kom op zeg, wat is dit voor quiz? Dat was uiteraard Max Verstappen, de GP van Barcelona in 2016. Ik ben een enorme fan van Max de Autocoureur, maar ook van Max als individu. Ik ken genoeg celebrities die aardig doen tegen de tv-presentator, maar te beroerd zijn om even de deur open te houden voor de grimeuse. Max behandelt iedereen netjes, en is bovendien oprecht geïnteresseerd. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik die beelden van zijn eerste GP-winst bekijk - zeker met het commentaar van Olaf. Natuurlijk was het briljant zoals hij Raikkonen van zich afhield. Wat me met name is bijgebleven is zijn laatste pit stop. Veel coureurs gezien blijven in dat soort situaties opeens te lang stil staan, of laten de motor afslaan. Toen ik hem dat zo ijzig koel en foutloos zag doen dacht ik: jij gaat wereldkampioen worden mannetje. Dat is eigenlijk alleen nog een kwestie van wanneer.”

De eerste GP Quiz live vindt plaats op maandag 31 augustus om 19.00 uur.