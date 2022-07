Robert Kubica mag zich in Hongarije weer laten zien bij Alfa Romeo

De Pool mocht eerder dit seizoen in Barcelona ook al een vrije training rijden, toen in de auto van de Chinees Guanyu Zhou. Alle Formule 1-teams hebben de verplichting minimaal twee keer per seizoen een andere coureur dan hun vaste rijdersduo te laten rijden in de trainingen. Zo mocht de Nederlander Nyck de Vries dit jaar al instappen bij Williams (in Barcelona) en Mercedes (in Frankrijk).