Robin Frijns alsnog op podium in Hongkong

Formule E rijdt in 2020 door evenemen­ten­hal in Londen

5 maart De Formule E verlegt opnieuw grenzen in de autosport. De elektrische autosportklasse zal in de zomer van 2020 deels overdekt racen tijdens de seizoensfinale in Londen. Start en finish zijn in de immense evenementenhal ExCel in de Londense havens (Docklands). Voor de zogeheten ePrix van Londen op 25 en 26 juli is een parcours van 2,4 kilometer met 23 bochten uitgezet.