Rollen omgedraaid: ‘Onacceptabel’ Mercedes blijft zwalken, Red Bull juist in topvorm

Samenvatting Verstappen heeft veel last van Mazepin, maar begint weekend toch met snelste tijd

4 juni Max Verstappen is het weekend op het stratencircuit van Bakoe begonnen met de snelste tijd in de eerste vrije training. De WK-leider zag hoe op een stoffig circuit alleen Charles Leclerc nog in de buurt kwam van zijn 1.43,184.