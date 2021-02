Romain Grosjean vervolgt loopbaan in Amerikaanse racecompetitie IndyCar

Grosjean, die negen jaar actief was in de Formule 1, is blij met de overstap naar de Amerikaanse racecompetitie: ,,Ik ben erg enthousiast over deze kans om in de Verenigde Staten te racen. Ik had verschillende opties voor het komende seizoen en de keuze om voor IndyCar Racing te gaan was absoluut mijn favoriet” aldus de 34-jarige Zwitser.



Tijdens de GP van Bahrein van afgelopen november werd Grosjean wereldnieuws. De Zwitser crashte met zijn wagen tegen de vangrail, waarna hij er met brandwonden goed vanaf kwam. Door de crash kwam er een abrupt einde aan zijn carrière in de Formule 1. Grosjean en zijn team Haas zouden aan het eind van het seizoen uit elkaar gaan na tegenvallende resultaten.