Ronaldo op bezoek bij Hamilton en co

Alleen Hamilton sneller dan Verstappen in eerste vrije training Monaco

14:05 Max Verstappen heeft in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Monaco de tweede tijd geklokt. De Nederlandse coureur was in zijn Red Bull slechts een fractie minder snel dan wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes met 1.12,106 de beste tijd neerzette. De Brit was met 47 rondes ook de meest actieve coureur. Verstappen kwam in 35 rondjes tot een snelste tijd van 1.12,165.