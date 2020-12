Russell debuteert met snelste tijd in Mercedes, vlak voor Verstappen

Met de mini-stoelendans die voor dit tweede GP-weekend in Bahrein had plaatsgevonden, waren de schijnwerpers deze eerste sessie letterlijk gericht op de invallers. Onder het kunstlicht liet George Russell meteen van zich horen, terwijl Pietro Fittipaldi (rijdt in plaats van Romain Grosjean) en Jack Aitken (Russell) niet verder dan respectievelijk P19 en P20 kwamen in hun nieuwe auto’s.



Ondanks dat Russell onder meer aangaf nog niet optimaal te zitten in het stoeltje van de Mercedes, was hij met 49 rondes wel de meest productieve van de twintig coureurs. Bovendien legde hij de snelle, ultrakorte omloop op de buitenste ring van het Bahrain International Circuit af in 54,546 en dat was een kleine twee tienden sneller dan Verstappens 54,722. Hij kwam tot ‘slechts’ 29 rondes, alleen Alexander Albon (18) en Fittipaldi (24) reden er minder. Albon maakt wel de top-3 van de tijdenlijst compleet, net voor Valtteri Bottas.