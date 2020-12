Russell loopt eerste zege mis door gestuntel in pitstraat: ‘Dit doet verdomde veel pijn’

,,Ik heb weleens gehad dat een overwinning van me wordt afgenomen, maar twee keer?", begon een terneergeslagen Russell voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik kan nog steeds niet geloven wat er allemaal gebeurde. Ik heb alles gegeven wat ik kon en had de race onder controle, vooral in het begin. Toen kwam de safety car op een gegeven moment naar buiten, wat natuurlijk vervelend was, maar ik voelde me goed in het veld. Ik plaatste wat mooie inhaalmanoeuvres en was helemaal klaar voor de aanval op Pérez. Het zou sowieso close worden, maar ik ben ervan overtuigd dat het ons was gelukt.”