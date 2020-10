Rustig en droog weer tijdens F1-weekend op Imola

Formule 1 Definitie­ve streep door GP in Vietnam: ‘Noodzake­lij­ke beslissing’

16 oktober De Grote Prijs van Vietnam in de Formule 1 gaat dit jaar definitief niet door. De race was aanvankelijk gepland voor april in de straten van Hanoi, als derde wedstrijd van het seizoen. Vanwege het coronavirus werd de race uitgesteld en nu is besloten er helemaal een streep door te zetten.