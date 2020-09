Sainz en Pérez houden Verstappen van tweede startij af, pole op Monza voor Hamilton

Zo bleef Mercedes ook op het snelste circuit van de kalender veruit de rapste, want de verrassende Carlos Sainz volgde op P3 in zijn McLaren pas op 0,808 van Hamilton. De Spanjaard troefde met minimaal verschil Sergio Pérez (P4) en Max Verstappen af in de strijd om de titel ‘best of the rest’. De Limburger van Red Bull Racing hield er een dag eerder al rekening mee toen hij na de eerste trainingen meldde dat een plaats op de eerste twee startrijen niet zomaar een zekerheidje zou zijn. Op Monza keek hij na de kwalificatie wel vaker tegen een achterstand aan, maar in de race is mogelijk nog wat te repareren met een Racing Point en een McLaren voor zijn neus.



In Q3 koos iedereen in de tweede run vroeg naar buiten te gaan, mogelijk uit vrees voor wat eerder gebeurd was in Q1 en Q2. Daarin was Monza opnieuw decor van een oorlogje voor de beste slipstream in het spoor van een concurrent. Allemaal op zoek naar tow, naar gratis zuigkracht. Dus met z’n allen tegelijk naar buiten, om van elkaar te profiteren. Als hongerige wolven gunden ze elkaar geen millimeter. Het luidde een nieuw drama voor Ferrari in. Charles Leclerc mag het morgen gaan proberen van P14, Sebastian Vettel haakte zelfs al af in de drukte in Q1, waarin hij niet verder kwam dan P17. ,,Wat een zootje”, mopperde de Duitser die bezig is aan zijn laatste maanden bij de Italianen. De zwakke kwalificatie van Vettel betekent dat voor het eerst sinds 1966 een Ferrari-coureur op Monza buiten de top-15 start.



