Sainz: Iedereen denkt dat ik Max haat, maar dat is niet het geval

Biografie Kimi Räikkönen Na 16 dagen zuipen maakt de fles plaats voor het stuur

14 november Hij is een man van weinig woorden, maar met zijn eerste boek doorbreekt Kimi Räikkönen het stilzwijgen. In Finland een bestseller en sinds deze week ook in Nederland te koop. In deze voorpublicatie een hoofdstuk over over twee dronken weken uit 2012, tussen twee grands prix in.